Bildung : Neue Räume für die Gelderland-Schule

Geldern Nach zwei Jahren Bauzeit ist der Ausbau der Förderschule beendet, und die Räumlichkeiten sind eingeweiht. Neue Klassenzimmer, Büros und eine Werkstatt gibt es nun für die wachsende Anzahl an Schülern und Lehrern.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

Den größten Irrtum seiner Dienstzeit, sagt Marcus Knops, habe er vor fünf Jahren begangen. Er war gerade als stellvertretender Schulleiter an die Gelderland-Schule gekommen und hatte sich nicht getraut, die Umzugskartons auszupacken. Denn zu dieser Zeit, so sagt der heutige Rektor, sei die Zukunft der Förderschulen ungewiss gewesen. Dass er sich geirrt hat und die Gelderland-Schule am Haagschen Weg nicht nur Bestand hat, sondern auch gewachsen ist, hat sich am Freitag deutlich gezeigt. Mit einer großen Feierstunde wurde der Anbau der Förderschule eingeweiht.