Serie Gelderner Unternehmen im Porträt : Druckspezialisten auf gemeinsamem Weg

Martin Kempkens, André Glätzner und Marco Kuhnen stellten Bürgermeister Sven Kaiser und Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett das Konzept von Print Point vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aus Print Point GbR und Kempkens Fronz Druckform GmbH wurde zu Jahresbeginn die Print Point GmbH & Co KG.

Gemeinsamkeit macht stark. Zu Jahresbeginn wurde aus den Gelderner Unternehmen Print Point GbR und Kempkens Fronz Druckform GmbH die neue Print Point GmbH & Co KG. „Wir bündeln unsere Kräfte und erweitern unser Portfolio“, erläutern die Geschäftsführer Martin Kempkens, André Glätzner und Marco Kuhnen beim Besuch von Bürgermeister Sven Kaiser und Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett. Als Dienstleister der Druck- und Medienbranche könne man nun alle Disziplinen abdecken.

Beide Unternehmen waren schon lange in Geldern aktiv. 1982 wurde die Kempkens GmbH gegründet. Gründer Johannes Kempkens: „1987 kam es dann zur Kempkens & Fronz Druckform GmbH. Am Anfang widmeten wir uns vor allem satzorientierter Tätigkeit für Zeitschriften, Zeitungen, Kalender und vieles mehr. Später übernahmen wir auch den Vertrieb von Druckerzeugnissen.“ Martin Kempkens ist seit 2010 im Unternehmen tätig und ist 2013 in die Geschäftsführung eingetreten.

Info Hauptsitz an der Gottlieb-Daimler-Straße Anschrift Die neue Print Point GmbH & Co KG ist an der Gottlieb-Daimler-Straße 20 in Geldern zu finden. Telefon 02831 93500, E-Mail info@print-point.de Homepage ist noch nicht online.

Quasi in einer Garage ist die Print Point GbR geboren worden. André Glätzner und Marco Kuhnen waren noch Schüler, als sie sich zur Firmengründung entschlossen. 1995, noch vor dem Abitur, übernahmen sie den Copyshop an der Issumer Straße. Um 2000 wurde der Standort im Gewerbegebiet an der Gottlieb-Daimler-Straße eröffnet, zwischendurch hat man dort mehrfach erweitert. Der Copyshop gehört seit 2005 nicht mehr dazu, er wurde von einem Mitarbeiter übernommen.

Das neue Unternehmen zählt 18 Mitarbeiter. „Die Fusion hat keine Arbeitsplätze gekostet“, betont Martin Kempkens. Die Leistungen des Unternehmens reichen von der Beratung über die Mediengestaltung bis zu Offset- und Digitaldruck. Eine besondere Spezialität ist auch – vom Abi-T-Shirt bis zur edlen Firmenausstattung – der Textildruck. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Werbetechnik. Großformate, Klebefolien, individuelle Werbeartikel oder Werbeaufsteller gibt es für die Kunden, zur Not auch kurzfristig über Nacht. „Wir können sehr flexibel reagieren“, betont Martin Kempkens. Weiterer Geschäftsbereich ist der Lettershop, der die Werbepost vom Brief bis zum Katalog auf den Postweg bringt. Dazu gehört auch die Konfektionierung der Drucksachen.