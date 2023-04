Westwall in Geldern abgeriegelt Drohanruf – Polizei räumt Realschule An der Fleuth in Geldern

Mehrere Polizeiwagen sind am Westwall in Geldern im Einsatz. Beamte durchsuchen das Gebäude der Realschule An der Fleuth. Wie Schulleiter Wilfried Schönherr auf Anfrage mitteilte, ging gegen 14 Uhr ein Anruf mit dem Hinweis auf eine mögliche Bedrohung ein. Umgehend wurden alle Schüler aus dem Gebäude gebracht, zum Teil in Begleitung der Polizei. „Alle sind in Sicherheit“, betonte Schönherr. Bezirksregierung und die Stadt als Schulträger seien informiert worden. Derzeit werden die Räume gecheckt.