Drogenfund in Straelen : 32-Jährige mit 1,1 Kilo Kokain erwischt

Straelen Die Polizei hat eine 32-jährige Frau aus Berlin an der niederländischen Grenze aufgegriffen – sie hatte Kokain im Wert von 83.000 Euro im Auto versteckt.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, reiste am Montag um 1 Uhr eine 32-jährige Frau in einem in Berlin zugelassenen VW Polo auf der Autobahn 40 ein und wurde an der Anschlussstelle Niederdorf überprüft. Auf Nachfragen gab die Reisende an, dass sie sich für einen Tag in Venlo aufgehalten habe, um einen Freund zu besuchen. Dabei machte die Frau einen angespannten Eindruck auf die Beamten. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten sie in der Ersatzradmulde im Kofferraum ein Paket mit insgesamt 1,1 Kilogramm Kokain.