Verdacht auf Drogen am Steuer in Wachtendonk Sprinter-Kleinbus verursacht Auffahrunfall: Golf-Fahrer schwer verletzt

Einen Schwerverletzten hat es bei einem Verkehrsunfall gegeben, der sich am Montag gegen 10 Uhr in Wachtendonk an der Kreuzung Slümerstraße / Kempener Straße ereignete. Wie die Polizei dazu am Dienstag weiter mitteilte, übersah ein 46-jähriger Mann aus Geldern, der mit einem Mercedes Sprinter unterwegs war, den grauen VW Golf eines 35-jährigen Fahrers aus Krefeld, der bei Rot an einer Ampel wartete. Es kam zu einem Auffahrunfall, durch dessen Wucht beide Fahrzeuge erst auf der Kreuzung zum Stehen kamen.