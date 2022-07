Unterhaltung : Urgestein und Goldkehlchen an der Ruine

Wachtendonk Die „Lost Place Comedy“ erlebte ihre dritte Auflage. Vier Künstler boten das Beste aus ihren Programmen. Mehr als 300 Fans waren in Wachtendonk dabei.

Nach zwei Jahren Zwangspause startete an der Burgruine in Wachtendonk die dritte Auflage der Comedy Mix-Show „Lost Place Comedy“. Veranstalter Manuel Bodden präsentierte im Schatten der alten Burgmauern Top-Comedians, die das Beste aus ihren aktuellen Programmen darboten. Eine erstklassige Lichtinstallation setzte den alten Baumbestand und die historischen Gemäuer in Szene. Der 39-jährige Unternehmer von Sound-System aus Wankum moderierte vor über 300 Menschen auf hervorragende Weise: natürlich, heimatverbunden und locker. Dem Veranstaltungstechniker gelang es, das Ensemble hinter der Bühne zu einer Einheit zu verbinden, so dass sie auf der Bühne großartige Comedy mit ausgelassener Spielfreude lieferten.