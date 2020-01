Interview mit drei Sternsingern aus Geldern : „Die meisten reagieren fröhlich“

Mara Dienemann, Felix Kolmans und Linn Bousart (v.l.) waren am Wochenende in Geldern unterwegs von Haus zu Haus. RP-Foto: Prümen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die drei Zehnjährigen Linn Bousart, Mara Dienemann und Felix Kolmans sammeln für Kinder in Tansania.

Geschichte Die Sternsinger von St. Maria Magdalena Geldern, in diesem Jahr 105, sammeln für die Amani-Kinderdörfer Kilolo und Mbigili in Tansania.

BOUSART Ich habe in einem Film gesehen, wie traurig die Kinder in Tansania sind. Ich wollte mitlaufen und spenden. Es ist richtig schön, dass man so was macht.