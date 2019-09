St. Maria Magdalena : Drei Freunde mit Flöte, Oboe und Orgel

Das Jubiläumsjahr der geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena Geldern wird am Sonntag fortgesetzt.

(RP) Das Jubiläumsjahr der geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena Geldern wird am 22. September, um 17 Uhr fortgesetzt. „Musica cum amicis“ – so ist der Titel des Konzertes. Die Ausführendenan diesem Abend sind Gerhard Schnitzler (Oboe), Maximimilan Zelzner (Flöte) und Kantor Dieter Lorenz (Orgel).

Gerhard Schnitzler stammt aus Dießen am Ammersee. Seine Schulzeit absolvierte er bei den Regensburger Domspatzen, wo er auch den ersten Oboenunterricht erhielt. Danach studierte er an der Musikhochschule München bei Prof. Manfred Clement und in Berlin bei Lothar Koch. Seit 1983 ist er Solo-Oboist der Essener Philharmoniker.

Ein Heimspiel in „seiner“ Kirche ist der Abend für den Gelderner Kantor Dieter Lorenz. Er wurde 1963 in Bad Wildungen geboren und studierte Kirchenmusik am St. Gregoriushaus in Aachen. Seine Lehrer waren Viktor Scholz (Orgel) und Rudolf Dohm (Klavier).Nach dem Kantorenexamen übernahm er 1986 die Kirchenmusikerstelle an St. Maria Magdalena in Geldern. Es folgte gleichzeitig ein Studium im Hauptfach Orgel an der Musikhochschseiner erfolgreichen künstlerischen Reifeprüfung 1989 „mit Auszeichung“ absolvierte er 1991 das Konzertexamen.