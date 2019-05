Musik : Elektrisierende Rocknacht in Issum

Issum Premiere im Bürgersaal: Die Bands „Ageless“, Sacred Groove“ und „The Roof“ heizen dem Publikum ordentlich ein. Veranstaltung von Kulturkreis, Torsten Pauli und Stefan Kosmalla. Eine Wiederholung ist geplant.

Seit August 2018 spielen die Jungs in der jetzigen Konstellation. Die habe sich sehr lustig ergeben, erzählt Keyboarder Michael Jakubowski lachend. Er und Gitarrist Flo seien lange Zeit Nachbarn gewesen, hätten aber nie miteinander gesprochen. Bis Leadsänger und Gitarrist dann auf den Keyboarder aufmerksam wurden und ihn in die Band holten. Bassist Tim Hackstein und Schlagzeuger Lukas Ingenbleek seien von anderen Bands abgeworben worden, erzäht Mel Bauer, Managerin der Gruppe.

Auf der Bühne stimmt die Band ihr nächstes Lied „Over Confidence“ an. Inspiriert durch Queen, Kiss und Deep Purple, haben sie ihre Songs entwickelt. „Wir haben eine Basis, auf der wir alle das Gleiche hören. Aber wir hören auch alle mal ganz unterschiedliche Musik“, sagt der 23-jährige Keyboarder. Sie haben nicht nur „08/15“ Musik machen wollen, weshalb ihre Lieder sehr facettenreich seien, so die Band.

Erfolge hat die Band zu verzeichnen. Beim Bandcontest zum „Geldernsein“-Festival ging sie als Sieger hervor. „Wir haben als Gocher Band nicht gedacht, was in Geldern zu reißen“, berichtet der 28-jährige Leadsänger. Lokale Bands hätten es oft leichter, die Menge zu begeistern, und würden eher gewinnen.„Wir wollten nur unsere Musik zeigen“, sagt Leadsänger Chris Oster. Es mache einfach überall Spaß, zu spielen, und sei immer wieder unbeschreiblich. So auch ihr Fazit zu der Rocknacht in Issum.