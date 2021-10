Musikverein „Eintracht“ Nieukerk : Doris Keuck führt Nieukerks Musikverein

Nieukerk Wechsel im Vorsitz bei „Eintracht“. Manuela Pieles-Liebsch gab den Staffelstab weiter. Das Neujahrskonzert steht unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“.

Voller Zuversicht blicken die Musikerinnen und Musiker nun auf die kommenden Monate. Die Proben für die traditionellen Neujahrskonzerte des Vereins haben bereits bekommen. Unter dem Motto „Stadt, Land, Fluss“ führt die musikalische Reise unter anderem nach Irland, nach Frankreich und an den Amazonas. Die Konzerte finden am 8. und 9. Januar im Adlersaal Nieukerk statt. Der Kartenvorverkauf startet am 4. Dezember um 10 Uhr im Vereinsheim (Friedensstraße 28). Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Philipp Niersmans freuen sich, endlich wieder Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen zu dürfen.