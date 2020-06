Serie Dorfspaziergang in Corona-Zeiten : Lüllingen erwacht aus dem Lockdown-Schlaf

Coronaschutz: Die beiden Friseurinnen Jeanette Hendricks (l.) und Celine Jaegers arbeiten im Haarsalon „Pur Hair“ mit Maske. Foto: Monika Kriegel

Lüllingen Das gesellschaftliche Leben in dem kleinen Dorf in Geldern lag brach. Nun kehren die Menschen langsam zurück auf die Straßen. In den großen Gärtnereien stehen bereits wieder die Jungpflanzen auf dem Feld. Sanftes Grün mit Perlenbesatz sprießt inzwischen aus den Spargelwällen.

Von Monika Kriegel

Das Heidedorf Lüllingen, das ist eine stark befahrene Kreuzung mit Fußgängerampel und Bushaltestelle im Ortskern, ein zentraler neu gestalteter Dorfkern mit Spielplatz. Übersichtlich möchte man meinen, aber Lüllingen hat mehr: verzweigte Nebenstraßen mit freistehenden Wohnhäusern in kleinen Wohngebieten und darüber hinaus zu den Gartenbaubetrieben.

Der Vorgarten von Renate Jansen an der Twistedener Straße nur wenige Schritte vom Spielplatz weiter, wirkt prächtig gepflegt wie aus dem Gartenkatalog. Sie zupft verwelkte Blüten ab, während sie erklärt: „Ja, gärtnern ist mein Hobby. Inzwischen fahren die Autos fast wieder wie vorher. Wie das zum Beginn der Pandemie war? Gravierend weniger Pkw-Verkehr, fast wieder wie früher, als wir Federball auf der Straße spielen konnten“, findet die Lüllingerin. Corona — das habe die Menschen auf Abstand gebracht. Anfangs sei man noch unsicher bei einer Begegnung zurückgewichen. „Sehr schade, dass so viele gesellige Termine ausgefallen sind. Inzwischen fahren wir schon wieder im Freundeskreis mit dem Rad. Und draußen fühle ich mich sicherer als in geschlossenen Räumen.“

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite erklärt eine zweifache Mutter ihrem ältesten Sohn auf dem Fahrrad das korrekte Überqueren eines Bürgersteiges zum anderen. Zum Glück sei sie im Moment nicht berufstätig, beschreibt die Frau. Aber der dreieinhalbjährige Luka, dessen Eingewöhnungsphase für den Kindergarten unterbrochen wurde, zeige jetzt so gar keine Anstalten, bald wieder dort zurück zu wollen. Sie warte jetzt auf die Großeltern aus Herongen, die endlich wieder ihre Enkel sehen wollen.

Landwirt Johannes van Bracht hat eine Spargelsaison der anderen Art hinter sich. Aufgrund des coronabedingten Personalmangels hat sogar sein elfjähriger Sohn kräftig mitgeholfen. Foto: Monika Kriegel

„Bitte warten, wir holen Sie rein“ – vor dem Salon „Pur Hair“ weist ein Aufsteller schon auf die erste Einschränkung hin, die vor drei Monaten nicht existierte. Im Innern trennen durchsichtige Folien die Arbeitsplätze. Frisörin Jeanette Hendricks hat sich an den Mundschutz inzwischen gewöhnt. „Im Mai nach der ersten Öffnung war hier die Hölle los“, berichtet sie, wie alle in der Branche. „Ich glaube, die Leute haben unseren Beruf zu schätzen gelernt. Aber wir haben sowieso unheimlich nette Kunden. Alle waren glücklich über einen Termin. Bei uns gibt es neben der neuen Frisur ein Wohlfühlprogramm mit Nacken-Kopfmassage. Das geht inzwischen auch wieder.“

Was so ganz storniert wurde, waren die Festfrisuren für Abschlussbälle. Die Brautfrisuren – der Salon war ausgebucht von Mai bis September – seien vielfach ins nächste Jahr verlegt worden. Auszubildende Celine Jaegers legte kürzlich ihre Gesellenprüfung ab, bekam schnörkellos ihr Zeugnis. „So ganz ohne Lossprechungsfeier, das fand ich schade“, findet sie. Dafür kam sie am nächsten Tag freudestrahlend als Gesellin zurück, weil die Chefin sie übernommen hatte.

Gerade wuchs die Schlange beim Bäcker von Lüllingen gegenüber auf Abstand fünf Wartende an. Im kleinen Laden darf nämlich nur einzeln eingekauft werden. Nebenan bei der RWZ dagegen berichtet Mikro Finken von vielen neuen Kunden in den letzten zwei Monaten. Er vermutet den Grund dafür, sie führen auch Utensilien zum Backen von Brot. Auch beim Verkauf von Junggeflügel, der zweimal pro Jahr auf dem Vorplatz stattfindet, habe es reißenden Absatz registriert. „Ich vermute, die Menschen wollen sich notfalls selbst versorgen können. Eben, wie es hier auf dem Land möglich ist. Der Umsatz bei Gemüsepflanzen hat sich vergleichsweise verdoppelt, fast verdreifacht. Aber auch andere Waren aus unserem Sortiment waren stark gefragt.“ Kollege Bernd Heynen ergänzt, dass insbesondere ältere Kunden, telefonisch geordert hatten und den Lieferservice in Anspruch genommen hatten. „Bitte stellen Sie es vor die Tür“, wurden sie häufig gebeten.

Die Gartenbaubetriebe rund um Lüllingen, so schätzt es Heynen ein, haben hoffentlich durch vorsichtiges Handeln ein wirtschaftliches Desaster abwenden können. „Es standen viele Blumenkarren an der Straße, dass Gartenliebhaber beim Hofverkauf direkt und mit kontaktlosem Zahlen trotzdem ihre Pflanzen einkaufen konnten“, beschreibt Bernd Heynen die schöne Idee.

In den großen Gärtnereien stehen bereits wieder die Jungpflanzen auf dem Feld. Sanftes Grün mit Perlenbesatz sprießt inzwischen aus den Spargelwällen. Auf dem Hof von Johannes van Bracht endet die Spargelsaison, die dieses Jahr eine war „wie wir sie noch nie erlebt haben“, so der Spargelbauer. Die Saisonarbeiter seien ausgeblieben. Die Spargelliebhaber hätte größere Mengen eingekauft, einige ältere Stammkunden seien aus Angst nicht mehr gekommen. „Aus Personalmangel mussten wir früh viele Felder wachsen lassen. Glücklicherweise hat die Familie mit angefasst“, deutet er in Richtung seines Juniors. Der Elfjährige habe in der schulfreien Zeit mitgeholfen. „Das gesellschaftliche Leben lag auch in Lüllingen brach“, stellte der Landwirt fest. „Der fällige Feuerwehr-Umbau als Begegnungszentrum – da passiert nichts.“