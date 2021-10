Konzert in Geldern : Mandolinen-Blues elektrisiert Geldern

Geldern Mit „Muddy What?“ und „Black Cat Biscuit“ halfen gleich zwei Bands dem Culturkreis Gelderland beim Neustart nach der Corona-Zwangspause. Das Publikum feierte die Musiker. Und es beachtete die Corona-Regeln.

Was nichts daran änderte, dass die Musik wegen der Corona-Pandemie von Oktober 2020 bis Juni 2021 in den Hintergrund rücken musste. „Für diese Zeit gingen wir wieder in unsere Nebenjobs“, berichtete Ina Spang nach ihrem Gig in Geldern. Der Drummer ist von Hause aus Architekt, die Geschwister Spang waren Filmstudenten.

Doch seit Juni ist „Muddy What?“ wieder unterwegs und konnte Konzerte nachholen. Wie das in Geldern. Von Anfang an war das Publikum elektrisiert von dem besonderen Sound. Da war zum einen die Coolness von Sänger und Gitarrist Fabian Spang, da war der unbeirrbare und bei seinem Solo zu höchster Virtuosität auflaufende Taktgeber Michael Lang. Im Mittelpunkt aber stand eindeutig Ina Spang. Leidenschaftlich zelebrierte sie das Spiel auf der Mandoline, besonders in den gefühlvollen Balladen wie „Shine a light“, das als Zugabe zu hören war. Großartig war die Linkshänderin auch an der Gitarre. Hier vor allem bei „Spider legs“. Mit Flanger- und Chorus-Effekten sowie ausgesprochen gefühlvollen Soli wühlte die Musikerin sich förmlich in das Stück hinein. Das Gelderner Publikum feierte das Trio lautstark.