FSJ- und BFD´ler für das Schuljahr 2019/20 : Don-Bosco-Schule in Geldern sucht noch Freiwillige

Das Wort „Inklusion“ ist an einer Tafel in einer Klasse zu lesen (Symbolbild). Foto: dpa/Jonas Güttler

Geldern Die Don-Bosco-Schule in Geldern sucht für das kommende Schuljahr noch nach neuen FSJ’lern (Freiwilliges Soziales Jahr) sowie BFD’lern (Bundesfreiwilligendienst) für das kommende Schuljahr 2019/2020.

Die Schule wird von circa 180 Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung besucht. Knapp 50 Lehrkräfte werden von Kinderkrankenschwestern und Ergänzungskräften unterstützt. An Letzteren mangelt es an der Don-Bosco-Schule derzeit aber noch für das kommende Schuljahr. Als BFD’ler oder FSJ’ler begleitet und unterstützt man die Kinder und Jugendlichen im Unterricht und in den Pausen oder übt mit ihnen lebenspraktische Fähigkeiten wie zum Beispiel einkaufen gehen ein.

Anna Broeckmann (19), derzeit BFD’lerin an der Don-Bosco-Schule, hält fest: „Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht und es keine Sekunde bereut. Durch meinen Bundesfreiwilligendienst weiß ich, wie schön die Arbeit mit besonderen Kindern sein kann und habe jetzt eine genaue Vorstellung davon, was ich studieren möchte.“

Wer Interesse hat und/oder sich weiter informieren möchte, meldet sich am besten schnellstmöglich bei der Don-Bosco-Schule in Geldern unter der Telefonnnummer 02831-7615 oder per E-Mail an don-bosco-schule-geldern@kreis-kleve.de