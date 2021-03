Straelen : Straelens SPD froh über Beleuchtung für Haltestellen

Renate Kuckla gehört zur SPD-Fraktion in Straelen. Foto: SPD

Straelen In Straelen werden jetzt sieben Haltestellen im Außenbereich beleuchtet. Das freut die SPD. Sie verweist auf ihre Initiative in dieser Sache. Und sie will da am Ball bleiben.

Die SPD Straelen begrüßt, dass sieben Haltestellen im Außenbereich von Straelen eine Beleuchtung erhalten. Dabei handelt es sich um Haltestellen, die von Schulkindern genutzt werden. Der Straelener Rat stellte dafür in seiner jüngsten Sitzung, laut SPD auf Initiative der SPD-Fraktion und auf Empfehlung des Fachausschusses, im ersten Schritt 8000 Euro in den Haushaltsentwurf 2021 ein.

SPD-Ratsmitglied Renate Kuckla: „Mehr Aufmerksamkeit für die Straelener Außenbezirke und Ortschaften haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir freuen uns über die schnelle Reaktion auf unser Anliegen.“ Der SPD gehe es bei ihrer Initiative um Fragestellungen von der Attraktivität des Wohnens bis zur Sicherheit in Ortschaften und Außenbereichen. Viele Haltestellen des Schulbusverkehrs und der Linien des Öffentlichen Personennahverkehrs im Außenbereich seien unbeleuchtet. Bei den sieben Haltestellen, die jetzt beleuchtet werden, handelt es sich um die am Kulmesweg, Passerweg, Im Rehpark, Loydyck und drei Haltestellen am Veenweg (Zur Spinne, Veenweg I und II).