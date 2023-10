Konkurrent kommt noch dieses Jahr DM-Markt in Geldern öffnet nach Renovierung wieder

Der Zeitpunkt der Generalüberholung des Marktes war dabei wohl nicht zufällig gewählt. Denn nun hat DM seine Filiale in Geldern renoviert und wiedereröffnet, bevor der direkte Konkurrent Rossmann nur rund 100 Meter entfernt, im neu gebauten Gebäude am Markt 25, einziehen und eröffnen wird. „Wir können bestätigen, dass wir nach derzeitigem Stand der Dinge eine Eröffnung noch in diesem Jahr planen“, teilt Rossmann auf Anfrage der Redaktion mit. Dann wird es erstmals nach der Schlecker-Pleite vor gut zehn Jahren wieder zwei Drogeriemärkte in der Gelderner Innenstadt geben.