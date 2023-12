Ehrenamt in Issum und Sevelen DLRG-Ortsgruppe freut sich über personalisierte Handtücher

Alles in trockenen Tüchern! Die ehrenamtlichen Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Issum-Sevelen setzen sich dafür ein, die Sicherheit von Groß und Klein zu gewährleisten, indem sie den Rettungswachdienst im Sevelener Freibad übernehmen, Trainingsstunden abhalten und Erste-Hilfe-Schulungen anbieten. Als Anerkennung für dieses lobenswerte und für die Region wichtige Engagement gab es von der Volksbank eine Spende zur Unterstützung bei der Anschaffung von personalisierten Handtüchern für das aktive Team der Ortsgruppe. Fabian Kadenbach von der Volksbank in Sevelen übergab die leuchtend roten Handtücher an die DLRG-Mitglieder rund um die Vorsitzenden Roland Borgmann und Carolin Winterink.