DLRG Issum-Sevelen Besondere Ehrung für Roland Borgmann und Norbert Eumes

Für ihre ehrenamtliche Arbeit wurden Lennart Jäckel, Jennifer Mühlbauer, Jana Boddenberg und Hans Holtermann mit dem Verdienstabzeichen in Bronze sowie Katharina Daniels mit dem silbernen Abzeichen ausgezeichnet. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind die langjährigen Vorstandsmitglieder Norbert Eumes und Roland Borgmann. Sie wurden mit dem goldenen Verdienstabzeichen mit Brillant geehrt. Roland Borgmann trat 1971 in die DLRG Weeze und im Jahre 1994 in die DLRG Issum-Sevelen ein. In seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit war er sowohl auf Ortsgruppen- als auch Bezirks- und Landesebene als Ausbilder, Lehrscheininhaber sowie Wettkampftrainer tätig. Auch selbst nahm er erfolgreich an Wettkämpfen auf verschiedenen Ebenen teil. Sein größter Erfolg war bisher die Bronzemedaille bei den Senioren-Weltmeisterschaften in Montpellier. Neben seiner Tätigkeit im Vorstand arbeitete Roland Borgmann als Wachgänger und Erste-Hilfe-Ausbilder, was er auch weiterhin fortführen wird. 2016 repräsentierte er die DLRG Issum-Sevelen als Festkettenträger bei der Sommerkirmes in Sevelen.