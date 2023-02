Entscheidung im Bauausschuss Geldern Elf Parkplätze bleiben am Gelder Tor

Gefeilscht wurde um die Parkplätze entlang der Straße Gelder Tor, einer der Einfahrtsstraßen Gelderns. Ziel der CDU war es, möglichst viele Parkplätze zu erhalten. Gabriele Fritz ging ein paar Schritte zurück in die Vergangenheit. 2007 habe es schon Masterpläne für die Stadteingänge gegeben. „Wir sehen eine Allee“, sagt sie, was die alten Pläne vorsahen. „Wir sind weit davon entfernt, was wir damals präsentiert bekommen haben.“ Zu einer Umsetzung sei es damals nicht gekommen, weil die Gestaltung des Niersparks priorisiert wurde. 2010 war dann kein Geld da wegen der schwierigen Haushaltsfrage. „Die Markierungsgeschichte sollte nur provisorisch sein“, sagt Hejo Eicker über die Parkstreifen, die auf beiden Seiten zwischen dem Kreisverkehr Am Holländer See Richtung Innenstadt liegen. Damals sei der Parkdruck durch die Berufsschüler sehr hoch gewesen. Die sind umgezogen zum Berufskolleg im Nierspark. „Anwohnerparkplätze, zusätzlicher Stellplatz für Friedhofsbesucher und Besucher von Volksfesten“, nennt Gelderns Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett den Nutzen der Parkstreifen.