Issum : Neue Staffelung für Ganztags-Beiträge in Issum findet Beifall

Issum Der Antrag der Grünen im Schul- und Sportausschuss wurde von den anderen Parteien gebilligt

(bimo) Die Issumer Grünen sind zwar noch nicht im Rat, sie hatten sich erst im Herbst gegründet, aber sie mischen schon ordentlich bei der Issumer Lokalpolitik mit. Im Schul- und Sportausschuss am Dienstagabend wurde über einen Antrag der Grünen beraten, der eine neue Staffelung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztag vorsieht. Man habe sich unter anderem an den Vorgaben der Stadt Bonn orientiert, heißt es von Seiten der Grünen.

Der Vorschlag der neuen Staffelung wurde von allen Parteien – CDU, SPD und FDP – einstimmig begrüßt und angenommen. Auch die Verwaltung ist dafür. In ihrer Erklärung heißt es: „Aus Sicht der Verwaltung ist es sinnvoll, die Einkommensgrenzen für die Elternbeiträge im Offenen Ganztag den Einkommensgrenzen gleichzusetzen, die für die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege in der Gemeinde Issum gelten.“ Außerdem forderten die Grünen in ihrem Antrag, eine Ermäßigung der Beiträge um 50 Prozent für Geschwisterkinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen. Im Schul- und Sportausschuss gab es Zustimmung.