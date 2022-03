Verkehrssicherheit und Rad-Tourismus am Niederrhein : SPD findet Radweg zwischen Sevelen und Nieukerk unnötig

Issum CDU Issum und Kerken kämpfen für eine sicherere Verbindung für Pendler. Auch Bürgermeister Brüx möchte mit Möcking den Antrag unterstützen.

Fahrradweg ja oder nein, die Frage stellte sich im Issumer Bauausschuss. Die SPD fand den von der CDU beantragten Radweg zwischen Sevelen und Nieukerk an der L 479 entlang nicht erforderlich. Es gäbe Alternativen über Wirtschaftswege, so Michael Petermann.

Auch die Wählergemeinschaft Issum/Sevelen und die Grünen hatten so ihre Zweifel. Sie forderten eine Bedarfsanalyse oder eine Bürgerumfrage. Erst dann soll entschieden werden, ob eine halbe Millionen Euro an Steuergeldern in eine Radweg investiert werden. Gerd Stenmans, Fraktionssprecher der Issumer CDU, machte deutlich, dass die Bevölkerung sehr wohl einen Bedarf sähe und verwies auf die 700 Unterschriften, die innerhalb kurzer Zeit bei einer Petition der Poelycker Bruderschaft zusammenkamen. Unterstützung in der Argumentation gab es auch seitens seiner Parteikollegen. Daniel Ophey wies darauf hin, dass es nicht heißen muss, dass kein Bedarf besteht, nur weil der Weg wenig frequentiert scheine. Das könne der Tatsache geschuldet sein, dass er einfach als gefährlich eingeschätzt wird, ähnlich wie der direkte Weg von Issum nach Kapellen über Zitterhuck. Außerdem bringe so ein Radweg nicht nur der Gemeinde ein Benefit, sondern womöglich müsse man überregional denken. Dazu gehöre auch der Blick auf den Tourismus. Die Attraktivierung von Wegen für Radfahrer sei da ein wichtiges Pfund.