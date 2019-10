Bildung in Straelen : Freie Wähler Straelen für Gesamtschule

Das Schulzentrum in Straelen mit Sekundarschule (o.l.), Gymnasium (o.r.) und Grundschule bietet Abschlüsse bis hin zum Abitur. Foto: Stadt Straelen

Die Umwandlung der Sekundarschule solle als Option vorgehalten werden. Im Ausschuss für Bürgerdienste hatte der Vorstoß keinen Erfolg. Die Stadt fordert eine bessere Zusammenarbeit zwischen Gymnasium und Sekundarschule.

Was die Karrierechancen der jungen Mitbürger angeht, sind sich alle Straelener Parteien einig. Auch in Zukunft sollen alle Straelener Schüler die Möglichkeit haben, alle Schulabschlüsse bis hin zum Abitur in Straelen zu erreichen. Die Freien Wähler sehen als eine Option dafür, die Sekundarschule in eine Gesamtschule umzuwandeln. Einen entsprechenden Antrag legten sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerdienste vor. Mit diesem Ansinnen fanden sie jedoch nur bei GO/Grünen Zustimmung, alle anderen Fraktionen, und damit die Mehrheit des Ausschusses, lehnte den Antrag ab.