Kerken stellt sich für die Zukunft auf : Im Rat Kerken geht es um die Digitalisierung und Cyberangriffe

Kerken Wie gut ist die Gemeinde für die Zukunft aufgestellt? Das betrifft auch das Thema Sicherheit im Netz. Für den Bürger kann die Digitalisierung einiges einfacher machen.

Auch in Kerkens Rathaus wird die Welt immer digitaler. In der Ratssitzung am Mittwoch, 3. November, 18 Uhr, im Adlersaal in Nieukerk geht es deshalb gleich in zwei Anträgen um die digitale Welt. Die BVK möchte Informationen zu möglichen Cyberangriffen auf die Systeme der Verwaltung, die CDU will wissen, wie weit Kerken denn generell mit der Digitalisierung ist.