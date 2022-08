Issumer Patient beschwert sich bei Kassenärztlichen Vereinigung : Alle im Urlaub: Issumer Ärzte geloben Besserung

Issum Ein Patient hat eine Beschwerde an die Kassenärztliche Vereinigung geschickt, weil zeitweise alle drei Praxen im Ort gleichzeitig geschlossen waren.

Wer in den Sommerferien in Issum zum Arzt wollte, dem konnte es passieren, dass er vor verschlossenen Praxistüren stand. So erging es einem Issumer, der nach seinem Urlaub mit seiner Frau zum Arzt wollte. Dass sein Arzt nicht da war, wusste er, aber auch bei den beiden anderen Praxen im Ort hatte er kein Glück. Er meldete sich bei der RP (wir berichteten) und schrieb eine offizielle Beschwerde an die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Nun äußert sich der Issumer Arzt Dietz Dallmann, der an die KV eine Stellungnahme geschickt hat. Grundsätzlich habe man nichts falsch gemacht, weil alle Ärzte auch Vertretungsärzte benannt haben. Dennoch gelobe man Besserung. Dass alle Ärzte gleichzeitig in Urlaub sind, soll nicht wieder vorkommen. Er gibt zu bedenken, dass in den Praxen nicht nur Ärzte, sondern auch Medizinische Fachangestellte arbeiten, die teilweise Kinder haben und so auf die Betreuungsangebote der Kindergärten und Schulen in den Ferien angewiesen sind. Und auch die hätten sich „richtigen Urlaub“ in den Ferien mit ihren Familien verdient. Eine Mitarbeiterin habe er in den Vergangenheit dadurch verloren, als dies nicht möglich war. Nicht zu vergessen ist, dass die Hausarztpraxen zwei harte Corona-Jahre hinter sich haben mit Belastungen bis an die Schmerzgrenzen. In der Stellungnahme an die KV schreibt Dallmann: „ Im Übrigen vermisse ich ein Wort des Dankes über 50 Wochen des Jahres, an denen oft drei, meistens mindestens zwei Praxen den Issumern offen stehen.“ Das sei bei dem Landärztemangel nicht selbstverständlich. Als Beispiel nennt er Vernum und Hartefeld, in denen es keine Hausarztpraxis gibt.