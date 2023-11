Brust, Keule und mehr Diese Restaurants im Kreis Kleve bieten Gänse-Essen an

Ratskeller Kalkar Martinszeit ist im Ratskeller in Kalkar Gänsezeit. Das Restaurant im historischen Stadtkern der alten Hansestadt bietet je nach Wunsch Gänsebrust oder Gänsekeule in Rahmsauce, mit kandierten Äpfeln, Rotkohl in Cassis und handgeschabten Spätzle vom Brett. 34,50 Euro kostet die Speise im Ratskeller, egal ob Keule oder Brust. Für 41,50 Euro (pro Nase) gibt es die Gänsevariation für zwei Personen: Pro Person gibt es eine Gänsekeule und eine halbe Gänsebrust, ebenfalls in Rahmsauce, mit kandierten Äpfeln, Rotkohl in Cassis und mit handgemachten Spätzle. Auch an die Senioren wird im Ratskeller gedacht: Für 20,90 Euro pro Person ist das Seniorengericht mit einer halben Gänsebrust pro Esser undmit denselben Beilagen zu bekommen.