Abend für den guten Zweck Sportlicher Charity-Abend in Straelen

Anschließend wurde ein Gast angekündigt, der mit seiner Geschichte möglicherweise für Gänsehaut sorgen werde. Die Rede war von David Behre aus Moers, der in einer Art Motivationsrede über seinen Weg zum sportlichen Erfolg berichtete. „Ich war 20 Jahre alt und in Moers mit dem Rad unterwegs. Am Bahnübergang waren die Schranken auf. Die Lok hat mich am ersten Gleis erwischt, 100 Meter mitgeschleift und die Füße amputiert“, schildert er seine Geschichte. „Die Ärzte sprachen von einem medizinischen Wunder, denn eigentlich hätte ich wegen der Schwere der Verletzungen tot sein müssen.“ Noch im Krankenhaus sah er einen Fernsehbericht über einen Prothesen-Sprinter, widmete sich dem Behindertensport, wurde Weltmeister und gewann bei den Paralympischen Spielen 2016 in Brasilien Gold, Silber und Bronze, sein „Trio de Janeiro“.