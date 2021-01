Nilgans

Größe 71-73 cm

Gewicht Männchen 1,9-2,2 kg • Weibchen 1,5-1,8 kg

Erkennungsruf heiseres „Kek-kek“ und trompetend „Teng-teng“

Brutgebiete Ursprünglich in Nordafrika beheimatet, historisch auch auf dem Balkan vorkommend, Verbreitungsschwerpunkt heute in den Savannensümpfen und an den Flussläufen Ostafrikas, seit den 70er-Jahren rasante Ausbreitung einer sich stark vergrößernden Population aus den Niederlanden (ursprünglich entwichene Tiere aus menschlicher Obhut bzw. aus Ansiedlungsversuchen)

Überwinterungsbestand in NRW ganzjährig hier

Erkennungsmerkmale hellbraunes, vielfarbiges Gefieder und Fleck um das Auge, auf der Brust ein dunkler Fleck, große individuelle Variation (mehr grau oder braun), rosenrötlicher Schnabel mit dunklem Rand, Füße rötlich