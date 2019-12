Diebstahl im Gelderland : Einbrecher schlagen an Weihnachten zu

Ein Einbrecher hebelt ein Fenster auf (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Gelderland An den Weihnachtsfeiertagen hat es mehrere Einbrüche in Geldern und Umgebung gegeben. Allein am 24. und 25. Dezember schlugen Einbrecher viermal zu.

(veke) An den Weihnachtsfeiertagen hat es mehrere Einbrüche im Gelderland gegeben, teilte die Polizei mit. Auf dem Schabrockerweg in Wachtendonk kam es zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 0.15 Uhr, zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit des Hauseigentümers und drangen gewaltsam in das Haus ein. Hier stahlen sie unter anderem Schmuck und Münzen.

In Sevelen schlugen Einbrecher am Mittwoch zwischen 15 und 22.30 Uhr an der Nieukerker Straße zu. Sie beschädigten den Bewegungsmelder eines Einfamilienhauses, hebelten ein Fenster auf und stahlen Schmuck. Am Mittwoch zwischen 14.45 und 21.15 Uhr drangen zudem Unbekannte in ein Haus auf der Dorfstraße in Kerken-Stenden ein. Die Täter gelangten über die Terrassentür ins Haus und nahmen einen Laptop, Bargeld, mehrere Uhren und eine Spielekonsole mit.

An der Kempener Straße in Wachtendonk schlugen Einbrecher ebenfalls am Mittwoch zwischen 15 und 22.30 Uhr zu. Auch hier brachen die Unbekannten die Terrassentür und mehrere Zimmertüren auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht klar.