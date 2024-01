Diebels Vorsitzender über ABInBev Kneipen „Sie hätten auch das Diebels Live wieder aufmachen können“

Thomas Engelsiepen klingt müde und enttäuscht. Ja, er habe den Artikel gelesen, sagt der Betriebsratsvorsitzende der Brauerei Diebels in Issum. Er meint die Ankündigung im Lokalteil Düsseldorf der Rheinischen Post, dass der Großkonzern AB InBev als Pächter in vier verschiedene Kneipen in Düsseldorf investiert. Die Überschrift: „Weltgrößte Brauerei expandiert in der Altstadt“. Dort soll dann auch Bier aus dem Portfolio des Großkonzerns fließen: Diebels Alt, Beck’s Pils, internationale Marken wie Corona und San Miguel sowie Franziskaner-Weißbier und Spaten Hell.