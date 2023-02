Nach dem Stocken der Verhandlungen Diebels: „Wir denken über einen erneuten Streik nach“

Für acht Stunden standen am vergangenen Donnerstag die Maschinen bei Diebels in Issum still, es wurde kein Bier gebraut. Damit wollten die Mitarbeiter ausdrücken, wie ernst es ihnen mit der Forderung nach mehr Lohn angesichts der hohen Inflation ist. Alle Hoffnungen lagen auf der zweiten Gesprächsrunde am Montag, 27. Februar. Nun kam die Rückmeldung: „Getan hat sich da nichts“, sagt Betriebsratsvorsitzender Thomas Engelsiepen von Diebels. Das bedeutet: kein Ergebnis nach acht Stunden Verhandlung.