Diebels-Mitarbeiter und die Angst vor der Zukunft „Die haben 145 Jahre Brautradition in zehn Jahren kaputt gemacht“

Issum · Die Nachricht von AB InBev, die Hälfte der Arbeitsplätze zu streichen, sei ein Schlag in die Magengrube gewesen. Zwei Diebels-Mitarbeiter erzählen, was die Hiobsbotschaft mit ihnen gemacht hat, wie stark der Zusammenhalt in der Belegschaft ist und wo sie die Fehler sehen.

18.10.2023, 12:30 Uhr

Zwei Mitarbeiter der Brauerei Diebels erzählen, was die Nachricht, dass die Hälfte der Arbeitplätze gestrichen werden sollen, mit ihnen macht. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa

Als das Telefon klingelt, ist Stefan Hausmann gerade im Urlaub. Seine Frau ist zu dem Zeitpunkt schwanger. Als er nach dem Telefonat die Terrasse der Ferienunterkunft betritt, fragt seine Frau ihn, ob er ein Gespenst gesehen hat.