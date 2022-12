Viel los bei Diebels in Issum Riesige Spendenbereitschaft für Ukraine

Es ist halb vier am Nachmittag als sich Martin Weynert an diesem Tag das erste Mal hinsetzt und durchschnauft. Gemeinsam mit Thomas Stiller wird er sich auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze machen und die Hilfsgüter dort abliefern. Von da werden sie weiter in die Ukraine gebracht und verteilt. Geplant war, einen 12-Tonner-Lkw vollzubekommen. Nun steht fest: es wird ein 40-Tonner und im Januar wird es eine weitere Fahrt geben. Neben ihm hat seine Frau Angelika Platz genommen. Die vergangenen Nächte waren kurz. Immer wieder waren auch Spenden an der heimischen Garage in Kapellen abgegeben worden. Es rollen Tränen. „Ich weiß nicht, wie oft ich heute schon geweint habe“, sagt Angelika Weynert. Gerechnet habe sie mit vielleicht 100 Menschen, am späten Nachmittag sind es geschätzt schon 400, die sich auf den Weg nach Issum gemacht haben. 20 Ehrenamtliche sorgen für den reibungslosen Ablauf. Darunter Bernd Olbricht, der sonst für das Diebels-Marketing bei ABInBev zuständig ist. „Wenn ich weiß, da werden Leute gebraucht, könnte ich nicht auf dem Weihnachtsmarkt stehen und einen Glühwein trinken“, sagt er über die Tatsache, dass er die Ärmel hochkrempelt und ehrenamtlich mit anpackt. Irmgard Bruckmann, die sich sonst um Führungen in der Brauerei kümmert, präsentiert stolz die „orthopädische Abteilung“. Jede Menge Krücken, Rollatoren und Rollstühle wurden abgegeben. Sie werden in der Ukraine dringend gebraucht. „Es gibt ja die Menschen, die es bis hierhin geschafft haben“, sagt sie über die Kriegsflüchtlinge. Und es gebe die Verletzten, die noch in ihrer Heimat sind. Bei jeder Krücke, die sie entgegennimmt, „denkt man schon daran, dass es hoffentlich nützt und das Leben dort erleichtert“. Ärgerlich zeigt sie auf eine andere, wenn auch sehr kleine Sammlung. Dort liegen alte verschmutzte Gläser, abgelaufene Kaffeepads. Auch das wurde leider bei der Hilfssammlung abgegeben. „Da bin ich echt sickig“, sagt sie über die Sachen, die die Helfer aussortieren mussten. Es habe mit Respekt und Wertschätzung zu tun, den Menschen in Not Dinge zu spenden, die sie wirklich brauchen. „Es funktioniert sowieso nur alles als Solidargemeinschaft. Ohne Mitgefühl ist unsere Welt ein Stück ärmer“, sagt sie.