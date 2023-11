Produktionsstraße wird geschlossen So läuft der Stellenabbau bei Diebels in Issum

Es war Ende August, als die Nachricht in Issum platzte wie eine Bombe: Der Diebels-Inhaber Anheuser Busch InBev Deutschland hatte bekannt gegeben, dass eine von zwei Produktionsstraßen der Brauerei geschlossen wird. Jede zweite Stelle in Issum stand damit von heute auf morgen auf der Kippe. 183 Mitarbeiter beschäftigte Diebels zu diesem Zeitpunkt. Die meisten davon in Vollzeit, einige in Teilzeit. 163 Vollzeitstellen ergab das zusammengerechnet. Die Hälfte wären also rund 80 gewesen.