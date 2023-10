Die Niederrheiner und ihr Diebels Die Welt steht still, ein schöner Tag

Wer verstehen will, wie der Niederrheiner tickt, für den hat Hanns Dieter Hüsch einmal die einfachste aller Erklärungen erdacht. „Der Niederrheiner weiß nix, kann aber alles erklären“, befand der National-Kabarettist der Region. Ich bin Niederrheiner, also will ich Hanns Dieter Hüsch nicht widersprechen. How dare I?! Wie könnte ich?! Ich halte mich vielmehr an seine Weisheit. Denn ich weiß ja nicht, was Diebels für uns Niederrheiner bedeutet, es ist mehr so ein Gefühl. Eine Erinnerung. Und die kann ich erklären. Weil ich ja Niederrheiner bin. Sagt Hüsch.