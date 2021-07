Heimat alter Braukunst : Diebels mit neuem Angebot: fachmännische Bierverkostungen

Issum Die Nachfrage ist groß, sagt Thomas Engelsiepen. Die Issumer Brauerei öffnet sich für Besucher. Auch Führungen sind für die Zukunft geplant.

Kaum war die Nachricht raus, meldeten sich so viele Leute, dass sie für die nächsten Monate ausgebucht wären, sagt Thomas Engelsiepen von „Wir sind Diebels“, dem Verein, der dafür sorgt, dass die Issumer Biermarke nicht in Vergessenheit gerät. Und weil auch der Geschmack unvergesslich ist und bleiben soll, wird es in Zukunft Bierverkostungen geben. Der Startschuss fällt am Freitag mit den Fußballern des SV Issum und Mitgliedern des Diebels-Fan-Clubs. Urlaubsbedingt werden es nur zwei Fans sein. Die Fußballer, die sind eingeladen worden, aus langer Verbundenheit. „Immer, wenn wir Manpower brauchten, waren sie da“, sagt Engelsiepen über die Verbindung zur Issumer Mannschaft. Ob Weihnachtsfeier für die Diebels-Belegschaft oder Unterstützung beim Family Day: Wenn gezapft werden musste, damit die Diebels-Mitarbeiter frei hatten, standen die Issumer Fußballer parat.