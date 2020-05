Unterstützung in der Corona-Krise : Brauerei Diebels spendet Desinfektionsmittel

Issum Einige Fahrzeuge des Altbierspezialisten sind im Kampf gegen das Coronavirus mit einer besonderen Ladung unterwegs. Der Absatz von Fassbier dagegen ist derzeit komplett eingebrochen.

Das Fahrzeug mit dem Diebels-Logo, das vor der Issumer Apotheke zur Herrlichkeit hält, hat keinen Gerstensaft geladen, sondern Desinfektionsmittel. Das ist in Zeiten, in denen die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden soll, gefragt wie nie. Eingesetzt wird das Mittel zur Flächeninfektion, etwa in Arztpraxen aber auch beim Berufskolleg der Liebfrauenschule Geldern. Die Brauerei spendet das Produkt. Im Normalfall wird es für die Desinfektion der Abfüllanlagen verwendet. Weil die Anlagen in der aktuellen Situation nicht voll ausgelastet sind, kann die Issumer Brauerei jede Woche 500 Liter des Desinfektionsmittels zur Verfügung stellen. In der Apotheke wird das Desinfektionsmittel, das in großen Kanistern ankommt, geprüft und etikettiert. Seit Montag profitieren von der Spende auch die Leute aus dem Einzelhandel, erklärt Apothekeninhaberin Stefanie Basmer. Denn seitdem die Geschäfte wieder öffnen dürfen, müssen auch sie in der aktuellen Situation besondere Hygienevorschriften beachten. „Diebels unterstützt unsere Kommune, das ist eine tolle Sache“, lobt Issums Bürgermeister Clemens Brüx. Aber auch nur so, indem man sich solidarisch zeigt und gegenseitig unterstützt, komme man durch die Krise.