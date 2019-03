Brauerei in Issum: Diebels steht nicht mehr zum Verkauf

Issum Rolle rückwärts bei Anheuser-Busch InBev Deutschland: Die Brauerei Diebels in Issum steht nicht mehr zum Verkauf. Das weltgrößte Brauunternehmen Anheuser-Busch InBev richte die Strategie für sein Deutschlandgeschäft neu aus.

Daher habe man sich entschieden, die Marken Hasseröder und Diebels und die zugehörigen Brauereien in Wernigerode und Issum nicht zu verkaufen. Das Unternehmen habe die Gespräche mit allen Interessenten beendet. „Unsere Strategie für Deutschland hat sich weiterentwickelt. Daher werden Hasseröder und Diebels in Zukunft eine neu definierte Rolle in unserem Portfolio spielen“, so Florian Weins, Deutschland-Chef von Anheuser-Busch InBev. Die Mitarbeiter wurden am Mittwoch über die Entscheidung informiert.