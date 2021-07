Duo aus Oermten : Amüsante Schwestern-Geschichten

Die Schoenen vom See: Christel-Johanna Schoenen-Schlootz und Karin Schoenen-Schragmann. Sie unterhielten das Publikum unter anderem mit Einblicken in ihre Kinderzeit. Foto: Norbert Prümen

Oermten Der Mehrgenerationenplatz in Oermten wurde zur Kulturbühne. Die „zwei Schoenen vom See“ schwelgten in Kindheitserinnerungen. Die Besucher hatten Picknickdecken und Kühltaschen mitgebracht und hörten gebannt zu.

Die Gäste kamen mit Sack und Pack, mit Picknickdecken, Stühlen und Tischen, jeder Menge an Getränken und Leckereien aus den Kühltaschen. Der Ort war außergewöhnlich. Die „zwei Schoenen vom See“ hatten in Oermten zur Kultur unter freiem Himmel geladen. Treffpunkt war die Wiese mit Anhöhe entlang des Wartehäuschens auf dem Mehrgenerationenplatz.

Ganz nach dem Motto „Augen zu und Poesie auf die Ohren“ gab es direkt zu Beginn ein Gedicht zum Warmwerden und ein Lied zum Wohlfühlen. Die Stimmung im Publikum stieg, denn diese Kombination – Kultur unter freiem Himmel mit Freunden zu genießen – war kaum zu toppen. Die zwei Schoenen vom See schipperten in sicheren Gewässern, als dann Karin Schoene-Schragmann sich an Kindertage mit sommerweißen Kniestrümpfen, Kirchgang, den Duft von Rindfleischsuppe mit Fettaugen, den Besuch von Onkel Martin und Tante Trudchen aus Eschweiler erinnerte. Sie brachten in das Drei-Generationen-Haus im idyllischen Oermten so ganz neue, vor allem modische Akzente. Vor allem die schlanke Tante Trudchen in ihrem braunen Kostüm im Chanel-Stil, während Mutter und Großmutter luftig-leichte Sommerkleider trugen, über die sie sich schützende Sonntagsschürzen banden. Szenen und Beobachtungen aus Kindertagen, die beim Publikum eigene Erinnerungen wachriefen und mit einem Lachen bestätigt wurden.