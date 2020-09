Kommunalwahl in Issum : Für Bürgerentscheide bei wichtigen Issumer Themen

Issum Die Wählergemeinschaft Issum/Sevelen strebt im neuen Gemeinderat mindestens zwei Sitze an. Sie möchte unter anderem die Wirtschaftsförderung und die Jugendarbeit verbessern.

Manches in Issum läuft aus ihrer Sicht gut. Die Schule etwa, und auch mit der Arbeit von Bürgermeister Clemens Brüx sind Küsters und Hein zufrieden. Nicht jedoch mit der des Wirtschaftsförderers. Hein hat sich hierzu umgehört und oft das Prädikat „mangelhaft“ gehört. „Die Wirtschaftsförderung muss verbessert werden“, fordert er. Eine florierende Wirtschaft sorge für eine florierende Gemeinde. Und noch mehr wirtschaftliches Wohlergehen verspricht sich die WGIS von einer Absenkung des Gewerbesteuersatzes. Hein plädiert für einen Hebesatz von 250 Prozent; derzeit liegt er bei 423 Prozent. Ein Konzept, wie dabei trotzdem mehr Geld reinkommt, habe er schon, so Hein. Genaueres wollte er auf Nachfrage nicht verraten.

Die Interessen und Wünsche der Bürger in den Rat tragen, das ist das Hauptziel der WGIS. Und bei wichtigen Themen sollen die Bürger mehr Mitspracherechte bekommen. Die WGIS will Bürgerentscheide forcieren. „Es ist schlimm, dass es Hürden für Bürgerentscheide gibt“, findet Küsters. „Der Gemeinderat muss die Bürger aktiv nach deren Meinung fragen“, ergänzt Hein.

Beim Umweltschutz möchten sie grüne Vorgärten belohnen statt Schottervorgärten bestrafen. Die Leute bräuchten Tipps, was sie für die Artenvielfalt tun können. Aufklärung fördere ein Umdenken. Für die Jugendarbeit möchte die WGIS auf Familien mit Kindern zugehen mit der Frage: Was können wir für euch tun? Und sie plädiert für ein Jugendparlament. „Das, was die Jugendlichen dort erarbeiten, muss vom Gemeinderat dann auch ernst genommen werden“, so Küsters.