Fragen zur Denkmalbereichssatzung in Kerken : Erhaltenswerte Gebäude werden besser geschützt

Fragen zur Denkmalbereichssatzung in Kerken

Dirk Möcking (re.) und Klaus Arnolds sehen viele Vorteile in den Regelungen der Denkmalbereichssatzungen. Archivfoto: möw Foto: moew

Kerken Bürgermeister Dirk Möcking und Klaus Arnolds, Leiter des Fachbereichs Technik-Bauen-Planen, beantworten die wichtigsten Fragen zu den Denkmalbereichsatzungen für Aldekerk und Nieukerk.

Wofür braucht man eine Denkmalbereichssatzung? „Sie bietet einen besseren Schutz der erhaltenswerten Gebäudesubstanz als alleine das Baurecht oder eine Gestaltungssatzung“, so erklären Bürgermeister Dirk Möcking und Klaus Arnolds, Leiter des Fachbereichs Technik-Bauen-Planen, für die Gemeindeverwaltung. Man habe leider in der Vergangenheit erlebt, dass erhaltenswerte Gebäude abgebrochen oder unsachgemäß verändert wurden, ohne dass die Gemeinde eingreifen konnte. Eine Denkmalbereichssatzung ermögliche einen rechtssicheren Zugriff auf Gebäude, die kein Denkmal sind. Durch die Satzung werden keine weiteren Gebäude zum Denkmal. Für Denkmäler ändere sich nichts.

Was bedeutet das für die Eigentümer? Veränderungen, die die äußere Gestaltung der Gebäude betreffen, müssen mit der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde abgesprochen werden. Es gebe klare Vorgaben für Sanierungs- und Erneuerungsmöglichkeiten, die für Eigentümer und Architekten sehr hilfreich sind. Dirk Möcking und Klaus Arnolds betonen: „Mehrkosten sind durch die Denkmalbereichssatzung nicht zu erwarten. Es gibt keine Verpflichtung zum Einbau von Holzfenstern. Auch Ausnahmen sind durchaus möglich, wenn die Schutzziele erreicht werden.“ Zudem gebe es Fördermöglichkeiten steuerlicher Art und direkte Zuschüsse durch das Fassaden- und Hofprogramm der Gemeinde Kerken.

Was hat es mit der Gestaltungssatzung auf sich? Für die Ortskerne gibt es bereits seit 1991 eine Gestaltungssatzung. Sie regelt zum Beispiel, wie etwa Dächer zu gestalten sind, welche Materialien und Farben verwendet werden dürfen oder wie Zäune auszusehen haben. Gutachterlich dringend empfohlen wurde der Gemeinde, die Denkmalbereiche und die Bereiche der Gestaltungssatzung deckungsgleich zu machen.

Kann der Rat die Denkmalbereichssatzung noch stoppen? Zumindest klang das in der Bauausschusssitzung so und auf Nachfrage der SPD betonte dort auch Elke Janßen-Schnabel vom LVR, dass der Rat das letzte Wort habe. Bürgermeister Dirk Möcking sieht das aber nicht so: Die rechtliche Notwendigkeit aufgrund der großen Anzahl erhaltenswerter Gebäude sei gutachterlich festgestellt worden. Grundlage ist die Vorarbeit der Heimatvereine Aldekerk und Nieukerk. Der Rat habe den Gutachten einstimmig zugestimmt. Nun sei man verpflichtet, das auch umzusetzen und damit die Ortskerne zu schützen. Zudem sei der Wunsch nach Denkmalbereichssatzungen aus dem Rat gekommen.