Kostenlos auf Corona testen lassen : So funktioniert das Schnelltestzentrum

Info

Geldern Martinus-Apotheke in Veert (02831 5081) und Dorf-Apotheke in Walbeck (02831 9766188). Die Apotheke Cuypers plant, eine Schnelltest-Möglichkeit in der ehemaligen Sparkassen-Filiale im Barbara-Gebiet anzubieten. Auch das Deutsche Rote Kreuz eröffnet zeitnah ein Drive-In-Testzentrum am Standort des DRK in Veert (Henri-Dunant-Straße 2).

Issum Apotheke zur Herrlichkeit, Vogt-von-Belle-Platz 6, Tel. 02835 4488050. Hier gibt es ein Drive-In-Testzentrum.

Kerken Marien-Apotheke, Webermarkt 1, Nieukerk, Tel. 02833 2203.

Kevelaer Paeßens Zahnwelten, ZMVZ GmbH, Hüls 21, Tel. 02832 89681-0 und Hotel Klostergarten (Caritas), Klostergarten 1, Anmeldung unter 02832 4089938.

Straelen Adler-Apotheke, Klosterstr. 13, Tel. 02834 2012, Markt-Apotheke, Markt 2, Tel. 02834 2600.

Wachtendonk Apotheke zur Friedenseiche, Friedensplatz 11, Telefon 02836 390.

Eine täglich aktualisierte Übersicht über alle Test-Angebote findet man auch im Internet unter www.kreis-kleve.de/de/fachbereich5/informationen-zu-corona-tests-und-ergebnissen