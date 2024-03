Workshop am Berufskolleg Geldern Die Welt von KI und Robotik entdecken

Geldern · In den Osterferien können Jugendliche am Berufskolleg Geldern die Industrie 4.0 kennenlernen, in das Innovationslabor abtauchen und 3D-Plotter, Laser-Cutter und vieles mehr ausprobieren.

22.03.2024 , 14:05 Uhr

Jugendliche tauchen bei einem Worlshop in die Wet der KI ein. Foto: Berufskolleg Geldern

(RP) Das Team des Beruflichen Gymnasiums Technik lädt Jugendliche ab 15 Jahren ein, in die faszinierende Welt der Künstlichen Intelligenz und Robotik einzutauchen. Bei einem spannenden Workshop am Dienstag, 9. April, von 15 bis 17 Uhr, können Grundlagen dieses aufregenden Feldes entdeckt werden – und das ganz ohne Vorkenntnisse. Gefragt sind Neugierde und Begeisterung für Technologie und Innovation. Der Workshop bietet die einzigartige Gelegenheit, einen vielseitigen Roboterarm kennenzulernen und damit zu experimentieren. Egal ob Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz und Bildverarbeitung oder Automatisierungstechnik – dieser Workshop deckt eine Vielzahl von spannenden Themen ab, die für die moderne Industrie 4.0 von entscheidender Bedeutung sind. Auch für Jugendliche, die sich für Bauwesen und Architektur interessieren, gibt es ein passendes Angebot. Erste Schritte im Umgang mit einem professionellen 3D-CADZeichenprogramm werden vom Team des Berufskollegs begleitet. Gleichzeitig gibt es für die Jugendlichen auch die Möglichkeit, einfach einmal in das hervorragend ausgestattete Innovationslabor, das InLab des BK Gelderns hineinzuschnuppern und 3D-Plotter, Laser-Cutter und vieles mehr auszuprobieren. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt ab sofort über die Homepage des Berufskollegs www.berufskolleg-geldern.de. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den beiden Schwerpunkten des Beruflichen Gymnasiums Technik.

(RP)