Führungswechsel in Kevelaer : Neue Chefs bei Walther Faltsysteme

Info

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Physiker und Moderator Foto: dpa/Matthias Balk

Auszeichnung Ranga Yogeshwar hat der Walther Faltsysteme GmbH zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb TOP 100 mit einem persönlichen Video gratuliert. Anlass war das TOP-100-Finale. Ranga Yogeshwar begleitet als Mentor den zum 28. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb.

Wettbewerb In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte Walther Faltsysteme in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsförderndes Top-Management“. In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP-100-Unternehmensporträt heißt es): „Als Thomas Walther 1994 die Firma von seinem Vater übernahm, war das Unternehmen mit sechs Beschäftigten äußerst überschaubar. Inzwischen hat der Spezialist für Faltboxen und Paletten beinahe 50 Mitarbeiter. Dank eng mit den Kunden abgestimmter Innovationsprozesse, in denen Prototypen bei Bedarf in kurzer Zeit per 3D-Druck entstehen, und eines innovationsorientierten Top-Managements ist man kontinuierlich auf Wachstumskurs.“

Das Siegel Seit 1993 vergibt Compamedia das TOP-100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen.