Die Veerter Version der Heldengeschichte Die Wahrheit über die Drachensage

Zurück ins Jahr 878. Die Herren Wichard und Lupold von Pont sahen unter einem Mispelbaum einen feuerspeienden Drachen, der zu ihrem Glück gerade schlief. Als einer von beiden den Drachen mit einem Speer durchbohrte, röchelte das sterbende Tier dreimal „Gelre!“ Zur Erinnerung an die Heldentat wurde eine Burg gebaut, und die Stadtgründer gaben ihrer Siedlung später den Namen „Geldern“. Lange ist es her, doch die Drachensage prägt heute noch die Stadt. So fährt Bürgermeister Sven Kaiser stolz den Wagen mit dem Nummernschild GEL-RE 1 – und das als Veerter. Denn im Erdbeerdorf gibt es schon lange Zweifel an einigen entscheidenden Punkten der Drachensage. Spöttisch ist sogar vom „Stadtgründungsrülps“ die Rede. Was war nun wirklich zu hören, als der Drache ein letztes Mal brüllte. Und wer war wirklich so mutig, dem Schuppentier entgegenzutreten? Veert hat eigene Antworten auf diese Fragen.