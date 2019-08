Volksbank an der Niers : Zehn neue Auszubildende starten ins Berufsleben

Johannes Baumanns, Mona Jansen, Sophia Stenmans, Alina Hekrenz, Philipp Otto, Hannah Richter, Celina Lemke, Katharina Hoever, Emanuel Döring, Niklas Hoffmann, Elke Schax und Philipp Lengkeit (v. l.). Foto: Volksbank an der Niers

Veert Zehn neue Auszubildende starteten in ihre berufliche Zukunft bei der Volksbank an der Niers. In den kommenden Jahren tauchen sie tief in die Bankbranche ein. Zunächst aber startete der Einstieg ins Berufsleben mit einer Einführungswoche, um für die ersten Einsätze am Schalter gerüstet zu sein.

