Volksbank-Tochtergesellschaft : Thorsten Gutsfeld ist neuer Leiter der Voba Wohnbau

Ralf van Bruck (l.), Volksbank Emmerich-Rees, und Johannes Janhsen (r.), Volksbank an der Niers, mit Thorsten Gutsfeld. Foto: Voba

Kreis Kleve Es gibt einen Führungswechsel bei der Voba Wohnbau GmbH. Thorsten Gutsfeld aus Goch ist der neue Geschäftsführer. Er ist seit Jahrzehnten im Kreisgebiet tätig.

(RP) Thorsten Gutsfeld hat als Geschäftsführer die Leitung der Voba Wohnbau GmbH übernommen, einer Tochter der Volksbanken an der Niers und Emmerich-Rees. Seit mehr als 20 Jahren begleitet Gutsfeld Bauprojekte in der Region.

Der in Goch wohnhafte Vater von fünf Kindern ist nicht nur privat, sondern auch beruflich seit Jahrzehnten im Kreisgebiet zu Hause: Bereits während seines Bauingenieur-Studiums stieg Gutsfeld in die Bauprojektplanung ein, die seit 1998 sein Steckenpferd ist – darunter 16 Jahre lang beim Caritasverband Geldern-Kevelaer sowie als selbstständiger Unternehmer. Als neuer Geschäftsführer der Voba Wohnbau mit Sitz in Goch begleitet Gutsfeld zukünftig Grundstücksentwicklungen vom Grundstückserwerb bis zum baureifen Baugebiet in der Region Niederrhein. Darüber hinaus werden auch Hochbauprojekte schlüsselfertig abgewickelt.

Gutsfeld ist bei der Voba Wohnbau kein Unbekannter. So hatte man in den vergangenen Jahren bereits bei unterschiedlichen Vorhaben sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet – beispielsweise bei den Quartiers­projekten Klostergarten Kevelaer und Gromansfeld in Aldekerk, beides Gemeinschaftsprojekte mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer. Die Volksbank Emmerich-Rees hat Gutsfeld bereits bei der Realisierung eines Wohnprojektes zum ambulanten Wohnen für die Fachklinik für Neurologie in Isselburg-Anholt unterstützt.