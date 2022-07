Unsere Woche : Wenn Wohnen zum Luxus wird

Michael Klatt ist stellvertretender Redaktionsleiter in Geldern. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Meinung Geldern Ein Dach über dem Kopf zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Bei vielen geht mittlerweile die Angst um, dass sie sich das bald nicht mehr leisten können. Die Stellschrauben werden nicht von den Betroffenen bewegt.

Die Inflation erreicht lange nicht mehr gekannte Höchststände, drückt die Perspektiven der Wirtschaft und reißt bei jedem Einkauf ein großes Loch in die Börse. Die explodierenden Gaspreise lassen die „zweite Miete“ in die Höhe schnellen. Die Ankündigungen für die nächsten Abschläge für Gas, Strom und Wasser erzeugen graue Haare. Die Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern sagt für Durchschnittshaushalte eine monatliche Mehrbelastung von 100 Euro und mehr voraus. Andere Stimmen warnen vor einer Verdreifachung der Abschlagszahlungen. Mahnungen, die Besserverdienende etliche Euro für diese Zahlungen beiseite legen lässt. Doch für viele ist es schlicht unmöglich, auch nur einen Cent zu sparen. Sie werden staatliche Hilfen in Anspruch nehmen müssen. Falscher Stolz hilft da nicht weiter.