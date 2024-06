Straelenerin stellt in London aus Naturtalent mit einem Herz für Kraken

Straelen · Die Straelenerin Lea Fricke hat eine Vorliebe für Oktopusse. Nun sind einige ihrer Ölgemälde für den Kunstpreis „Wildlife Artist of the Year 2024“ der David Sheperd Wildlife Foundation nominiert. In London fällt die Entscheidung.

24.06.2024 , 13:30 Uhr

Die Straelenerin Lea Fricke fühlt sich seit frühester Kindheit mit der Natur verbunden. Einen besonderen Reiz übt auf sie die Unterwasserwelt aus. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber