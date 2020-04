Die erste Geschäftswoche nach der Pause im Gelderland : Händler mit Neustart meist zufrieden

Anke Hiep (r.) vom Modegeschäft „Go In“ ist mit den vergangenen Tagen zufrieden. Hier berät sie Kundin Ursula Aufermann. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Gelderland Die erste Geschäftswoche nach der Corona-Zwangspause ist in vielen Läden erfreulich verlaufen. Allerdings wird mit den Umsätzen auf Vor-Krisen-Niveau auf absehbare Zeit erst einmal nicht gerechnet.

Die Maske verdeckt die Mimik. Doch vermutlich lächelt Anke Hiep. Zumindest verkündet sie Positives. „Ich bin ganz zufrieden, es ist gut angelaufen“, sagte die Verkäuferin im Modegeschäft „Go In“ am Gelderner Markt. Und so wie ihr ist es offensichtlich vielen Einzelhändlern in der ersten Woche nach der Corona-Zwangspause gegangen. Eine, selbstverständlich nicht repräsentative, kleine Umfrage am Freitag ergab eine eher freundliche Zwischenbilanz.

„Ich habe mit einem zaghafteren Einkaufsverhalten gerechnet und bin überrascht, wie gut die Ladenöffnungen angenommen werden“, berichtete Miriam Keuck-Grönheim von Bücher Keuck. Dort gelten noch eingeschränkte Öffnungszeiten im Zwei-Schicht-Betrieb. Ab Montag kann man dort wieder durchgehend kaufen.

Isabelle Königshofen vom Issumer Modehaus Indefrey by Belumi ist froh, dass die Kunden wieder gerne einkaufen. Foto: Bianca Mokwa

Bei Wolfgang van den Brand auf der Hartstraße läuft Berufskleidung gut, denn „die Handwerker arbeiten ja die ganze Zeit weiter“. Bei den Mundschutzmasken war er schnell ausverkauft, dort soll ab Montag wieder eine große Stückzahl auf Lager sein.

Isabelle Königshofen vom Issumer Traditionsmodehaus Indefrey by Belumi ist glücklich. Nachdem am Montag nach Öffnung der kleinen Ladenlokale der Verkauf schleppend begann, sei nun sehr gut zu tun, lautet die Bilanz am Freitagmittag. Erstaunt ist sie, was die Leute am dringendsten brauchen: „Hosen.“ Die Kunden kaufen dann allerdings nicht nur eine, sondern gleich zwei, drei. Wer zum Issumer Modegeschäft auf der Kapellener Straße kommt, der wolle auch etwas kaufen, nicht nur gucken, sagt sie. Ebenfalls stark nachgefragt sind T-Shirts. Damit werde es aber in der kommenden Woche erst richtig losgehen, denn noch wird auf Lieferungen gewartet. Ändern wird sich in der kommenden Woche außerdem, dass eine schützende Maske beim Einkauf verpflichtend ist. „Wir werden die Kunden darauf hinweisen“, sagt Isabelle Königshofen. Sie und die anderen Verkäuferinnen tragen schon seit dieser Woche Mund- und Nasenmasken. Für den Fall der Fälle, dass ein Kunde keine hat, liegen Einmal-Masken aus. Ab einem bestimmten Einkaufswert gebe es eine selber genähte, die man mehrmals verwenden kann, dazu.

Sicherheit ist Trumpf in den Läden, wie hier bei „Street One“. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Barbara Valkysers von „Street One“ auf der Issumer Straße in Geldern hatte ihre Erwartungen niedrig angesetzt, „aber die wurden erfüllt“. Soweit sei es in Ordnung, wenn auch natürlich nicht vergleichbar mit der Vor-Corona-Zeit. Viele Anreize für den Textilienkauf wie Abi-Bälle und Kommunionfeiern sind weggefallen. Andererseits seien die Leute froh, mit dem Shoppen „wieder etwas für die Seele zu tun“.

Ursula Aufermann überlegt bei „Go In“ noch, für was sie sich entscheiden soll. „Eigentlich wären wir heute in Urlaub gefahren.“ Stattdessen steht in Bummel durch Gelderns City an. So richtig fehle die Kauflust, „weil es so momentan wenig Gelegenheiten zum Ausgehen gibt“. Ein Argument, das auch von vielen anderen Kunden zu hören ist. Wer kauft sich schon nur für die Gartenarbeit eine neue Bluse oder eine neue Hose?