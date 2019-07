Energieversorgung in Straelen : Stromnetz wird modernisiert

Straelen Stadtwerke Krefeld investieren 3,5 Millionen Euro in Straelens Infrastruktur.

Die so häufig zitierte Energiewende findet nach Ansicht der Stadtwerke Krefeld (SWK) vor Ort in den lokalen Stromnetzen statt. Um jederzeit den Strom, der aus Anlagen stammt, die erneuerbare Energie produzieren (zum Beispiel Windräder oder Photovoltaikanlagen), aufnehmen und transportieren zu können und zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit wird der Netzbetreiber in Straelen, die NGN Netzgesellschaft Niederrhein, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der SWK, weiterhin hohe Investitionen in die Netzinfrastruktur in Straelen tätigen.

Aktuell in der Ausführung sind Erneuerungsmaßnahmen in der Innenstadt (Von-Siemens-Straße bis Arcener Straße) und in Altbroekhuysen. Ab Herbst 2019 bis Herbst 2021 kommen weitere Maßnahmen hinzu: Etwa An der Bleiche (von An der Bleiche 49 bis An der Bleiche 33), Kuhsteeg (von Kauenweg 10 bis Kuhsteeg 23), Passerweg (von Kuhsteeg 23 bis Holter Feld), Laersweg (von Holter Feld bis Maasstraße) und Loyweg (von Arcener Straße 46 bis Laersweg). Es wird also viel gebaggert und gebuddelt. Für die damit verbundenen Behinderungen und Einschränkungen bittet die NGN um Verständnis bei den betroffenen Anwohnern.