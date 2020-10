Strengere Einlassregeln : In Rathäusern Termine vereinbaren

Geldern/Wachtendonk Die Rathäuser in Geldern und Wachtendonk sind wegen der sich ausbreitenden Corona-Pandemie nur noch nach vorheriger Anmeldung zugänglich.

Wegen wieder steigender Corona-Zahlen bittet die Stadt Geldern nochmals darum, vor dem Besuch im Rathaus einen Termin zu vereinbaren – insbesondere für das Bürgerbüro. Seit Beginn der Corona-Krise gelten in der Gelderner Verwaltung die strengeren Einlassregelungen. Laut Vanessa Verhulsdonk, Leiterin des Bürgerbüros, kann lediglich in Notfällen von der Terminpflicht abgesehen werden. Dann bittet die Verwaltung aber darum, vor dem Besuch im Rathaus noch einmal kurz Kontakt zum Bürgerbüro aufzunehmen. „Der Hintergrund ist unter anderem, dass wir so genau wissen, wer an welchem Tag zu welcher Uhrzeit im Rathaus war. Im Falle eines Corona-Falles hilft uns das im Rahmen der Kontaktnachverfolgung sehr.“ Ohne Terminvereinbarung können lediglich folgende Leistungen des Bürgerbüros in Anspruch genommen werden: das Abholen von Personalausweisen, Reisepässen, Führerscheinen, gelben Säcken, Windelsäcken und Stammkarten für den ÖPNV.